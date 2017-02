Una marea blava d'esperança pels refugiats

Desenes de milers de persones s’han manifestat des de la plaça Urquinaona fins al port de Barcelona, baixant per Via Laietana, encapçalats pel lema “Prou excuses! Acollim ara!”. La marea blava, per simbolitzar el Mediterrani que uneix Catalunya amb els camps de refugiats, ha respost de manera pacífica, reivindicativa i festiva la crida de la campanya unitària Casa nostra, Casa vostra . Però també ho ha fet amb una evident (i necessària) exigència.

Barcelona s’ha tenyit de blau per exigir a les institucions i als polítics que obrin les portes (i les fronteres) als refugiats . Tot i els més de 2.000 quilòmetres que separen la capital de Catalunya dels camps de refugiats (per exemple, de Grècia), la manifestació d’aquest dissabte a la tarda ha estat un crit d’esperança per a totes les persones que busquen un futur millor, i que veuen la seva vida amenaçada per culpa de les polítiques de fronteres de la Unió Europea. L'any passat hi va haver 5.000 morts al Mediterrani.

Diversos blocs han reivindicat l’obertura de les fronteres per acollir els refugiats. “No més morts”. “Catalunya, terra d’acollida” han estat només algunes de les moltes frases que s’han pogut llegir en les pancartes i cartells de la manifestació.

Amenitzats per colles de percussió i diables, esplais i colles d'agrupaments, els manifestants han aconseguit omplir la Via Laietana per recordar que hi ha un gruix de la societat que espera els refugiats. I que els polítics han de complir la legalitat i els acords per obrir les fronteres i, literalment, salvar les vides de tanta gent que ja ha perdut tants familiars al mar i als camps.

De terra endins i de mar enllà

A les 17:00 hores la capçalera de la manifestació ja s'apropava a la Barceloneta, a tocar del mar, on acabava la marxa. Però a dalt de tot, a l'altra punta de la Via Laietana, la cua de la concentració encara no havia ni començat a caminar. "És un èxit, el carrer ha respost", comentava la Laia Ortiz, una voluntària de la campanya.

A l'altra banda de Via Laietana, a pocs metres de la pancarta que encapçalava la marxa, l'Adrián Leni, refugiat del Sahara, s'emocionava amb la seva filla en braços, de tan sols dos anys: "A mi em van ajudar molt. Ho hem de donar tot, obrir els braços perquè són els nostres germans", explicava mentre la seva companya cridava: "Volem acollir!", un crit més que es barrejava entre el clam de la manifestació.

La Júlia i l'Edgar han vingut des de l'Ebre per reivindicar l'obertura de fronteres per acollir els refugiats. "Hem sortit aquest matí, hem passat el dia a Barcelona. Uns amics nostres van acollir refugiats fa mesos, i ara ens estem plantejant fer-ho nosaltres. Ja estem parlant amb l'administració local", han explicat. A prop seu, a l'alçada de Jaume I, l'Alba i unes amigues onejaven unes estelades. Han vingut des de Berga: "No hi ha excuses, el carrer ha de respondre, i altra vegada hem respost", han reivindicat.

La marxa ha comptat amb 1.200 entitats adherides, amb el suport d’organitzacions com Fundipau, Intermón-Oxfam, Proactiva Open Arms, CCOO, Òmnium, ANC, Stop Mare Mortum, Girona Acull, ASL-EREC, PAH, Tanquem els CIE, SOS Racisme, i la majoria de rectors de les universitats catalanes.