L’arquebisbe Omella expressa el seu suport a l’acollida de refugiats

| ACN

L’arquebisbe de Barcelona, monsenyor Joan Josep Omella, ha expressat el seu suport a l'acollida de refugiats. En un comunicat, l'arquebisbat destaca que "a la llum de l’Evangeli i d’acord amb la Doctrina Social de l’Església i el magisteri del papa Francesc, Omella acompanya de cor a totes les persones refugiades demanant al Senyor la seva ajuda i el seu consol". Davant la mobilització convocada per aquesta tarda, l’arquebisbe Omella ha manifestat: “Dono gràcies a Déu per la generositat del nostre poble en l’acompanyament de les persones que pateixen i molt en particular, per aquelles institucions d’Església que amb la seva acció diària es troben a prop dels més vulnerables”.