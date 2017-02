| ACN

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat que "hi ha membres del Govern que estan clarament intentant aprofitar la situació per alimentar el debat independentista". Arrimadas ha explicat que membres de la formació seran presents a la manifestació per l'acollida de persones refugiades a Barcelona d'aquest dissabte "per donar suport als tractats internacionals" però "no a les interpretacions que membres del Govern puguin fer en aquesta qüestió, que de vegades tenen més intenció política que no per arribar al fons del problema", ha dit. D'altra banda, Arrimadas també ha anunciat que els grups parlamentaris de Ciutadans i PP es reuniran dilluns al Congrés dels Diputats per posar en marxa "dues de les grans reformes" contra la corrupció: l'eliminació de l'aforament i la limitació de mandats.