Puigdemont apel·la a la responsabilitat del món local per construir l'Estat independent

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha apel·lat aquest dissabte a l'"enorme responsabilitat" del món local en la construcció d'un nou Estat independent per a Catalunya. Puigdemont assegura que cap altre projecte polític com el PDeCAT té la "solidesa" i "capil·laritat" necessària per liderar el país des dels ajuntaments. El president de la Generalitat ho ha explicat durant la constitució del nou Consell d'Acció Municipal del PDeCAT, que ha escollit l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, com a president. El nou òrgan del partit vol ser un complement a la direcció del partit que gestioni la força municipalista i comenci a partir d'ara a conjurar-se i treballar per tornar a ser la primera força del país en les eleccions municipals del 2019.