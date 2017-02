Iglesias es marca com a objectiu "seduir" el PSOE per "atreure'l" al bloc del canvi

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, s'ha fixat com a objectiu "seduir" al PSOE per "atreure'l a posicions més properes" al bloc del canvi polític perquè, en un futur, els dos partits siguin capaços de treballar junts en un projecte per a Espanya. "Tant de bo siguem capaços de desenvolupar la nostra capacitat de seducció política perquè en el futur, també amb el PSOE, puguem treballar en un projecte de país", ha manifestat durant la seva intervenció davant el nou Consell Ciutadans Estatal (CEE), que s'ha reunit per primera vegada després de ser triat a l'Assemblea de Vistalegre II.