Una marea solidària amb els refugiats vol omplir els carrers de Barcelona

Els carrers de Barcelona acolliran aquest dissabte una manifestació convocada per 'Casa nostra, casa vostra' a favor de l'acolliment de refugiats que vol ser històrica, emulant les mobilitzacions que va protagonitzar la ciutat el 2003 contra la guerra d'Iraq, i que demanarà el cessament dels conflictes que obliguen milions de persones a abandonar les seves llars. La marxa sortirà a les 16.00 hores de la plaça Urquinaona i farà avançar una "marea blava" per la via Laietana, fins al passeig Marítim -passant pel carrer Doctor Aiguader i el parc de la Barceloneta-, finalitzant davant el mar, en el qual l'any passat van morir 5.000 persones tractant de creuar-lo.

Obrirà la manifestació un primer bloc format pels milers de voluntaris de la campanya , seguit pels integrants d'entitats relacionades amb el refugi i la immigració, un tercer bloc amb altres organitzacions socials i un quart amb representants polítics i institucionals. Han anunciat que hi assistiran els consellers de la Generalitat Neus Munté, Dolors Bassa, Raül Romeva, Antoni Comín, Meritxell Borràs i Meritxell Serret, així com el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós.

Personalitats

Entre les personalitats que el van signar inicialment, destaca la presència de l'entrenador de futbol Pep Guardiola, la directora de cinema Isabel Coixet, l'esportista Kilian Jornet, la cuinera Ada Parellada, la fotògrafa Colita, l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i els directors teatrals Toni Casares, Lluís Pasqual, Joan Lluís Bozzo i Xavier Albertí, entre altres. Els sindicats UGT i CCOO han signat també el manifest, igual que organitzacions com Òmnium Cultural, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (Cear), Proactiva Open Arms i Stop Mare Mortum, a més de centres d'ensenyament, col·legis professionals i empreses culturals, entre altres.

"Tots sortirem al carrer per dir una vegada més que volem acollir", va proclamar en la presentació de la marxa el coordinador de la iniciativa, Ruben Wagensberg, que no va descartar noves mobilitzacions si no es produeix un canvi real, encara que conceben aquesta marxa com la finalització de la campanya. Demanaran la lliure circulació de les persones, sobretot a la frontera sud espanyola, amb una petició dirigida als estats europeus, als quals consideren "responsables directes" de les morts al Mediterrani i del seu trànsit.

A la presentació, també van sumar-hi la demanda que la Generalitat "deixi de dir que aquest és un tema de Madrid", perquè consideren que té marge per fer molt, va afirmar la portaveu de les entitats, Adriana Cabeceran. El col·lectiu està elaborant -a través de les seves entitats- un decàleg que presentarà a institucions, amb peticions que inclouran des de l'acolliment que es fa a les persones que arriben al territori pel seu propi peu, fins a propostes per parar els conflictes que van provocar que l'any passat més de 360.000 persones arrisquessin la seva vida creuant el mar, segons dades d'Acnur.