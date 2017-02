Alfonso Guerra insinua que cal suspendre l'autonomia de Catalunya

| ACN

Alfonso Guerra, qui va ser vicepresident del govern de Felipe González, aposta per aplicar l'article 155 de la Constitució Espanyola, i així suspendre l'autonomia de Catalunya davant el desafiament català de fer un referèndum. En un article a la revista Tiempo, publicada aquest divendres, González insinua aquesta idea: "Es recorre a una entelèquia d'apel·lació al diàleg mentre el nacionalisme fa passos cada dia cap a la ruptura de la nació. Per què s'ignora que la Constitució estableix els mecanismes per solucionar els casos en què les autoritats no compleixen amb les seves responsabilitats? [...] No és fàcil entendre que Govern i partits constitucionalistes no explorin aquesta possibilitat", diu en l'article.