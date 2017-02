Duran: "No crec que acabi havent-hi referèndum i tots ho saben"

| Europapress

L'exlíder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha assegurat aquest divendres que no creu que acabi tenint lloc un referèndum independentista a Catalunya durant aquest any - com va aprovar el Parlament el passat mes de novembre - sinó que se celebraran uns nous comicis, i que això, segons el seu parer, "tots ho saben".