Torna la bandera espanyola a l’Ajuntament de Vilafranca

Ara, però, ha hagut de penjar l’espanyola per mandat judicial. “Hem aguantat el que hem pogut però tampoc n'hem fet bandera perquè entenem que no és un tema per treure pit”, ha afirmat Regull. Al costat de la bandera es posarà un rètol amb la llegenda: “La bandera espanyola oneja en aquest Ajuntament per requeriment de data 1 d'agost del 2012 i en compliment de sentència ferma de data 20 de gener del 2015”.

La CUP demana desobeir

De la seva banda, la CUP ha demanat a Regull que la retiri, perquè el mandat que l’obliga a posar-la és una “amenaça a la sobirania local” i a l'Ajuntament de Vilafranca. El partit ha lamentat el “nou exemple de l’ofensiva nacionalista espanyola del govern del PP de Madrid sobre el poble català”, que “demostra” quines són les seves prioritats davant la situació política del país.