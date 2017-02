ERC denuncia a la Comissió Europea que Espanya gasta els fons pels refugiats en CIEs

| @Esquerra_ERC Els eurodiputats d'Esquerra Republicana, Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé, han enviat aquest divendres una petició parlamentària a la Comissió Europea demanant que vetlli perquè l'Estat espanyol utilitzi els fons destinats als refugiats a una “política d’asil d’alta qualitat” i no a Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) “on no es respecta la dignitat humana”. Els republicans expliquen que el govern espanyol disposa d’una partida per a acollir refugiats en el marc del Fons d’Asil, Migració i Integració (FAMI). Es tracta d’un fons que té com a objectiu finançar el pla d’acolliment a refugiats. També preveu però, que un dels àmbits d’actuació sigui el retorn dels refugiats al seu país d’origen, ja sigui pagant vols de retorn forçós com invertint en infraestructures com els CIE.











A parer de l’eurodiputat Solé, els fons europeus d’asil han d’anar destinats “a la integració i a l’acollida” de persones refugiades als estats membres “i no a finançar infraestructures com els CIE, on ha quedat acreditat que s’hi produeixen tractes denigrants”. També critica que aquests diners es facin servir per “finançar el retorn” d’aquestes persones. “Creiem que és un autèntic contrasentit i per tant ho denunciem a la Comissió Europea”, ha afirmat. En el text, els eurodiputats republicans recorden que el FAMI estableix que els estats membre han de garantir que les accions amb suport d’aquest fons es duguin a terme “en ple compliment dels drets fonamentals i el respecte de la dignitat humana”. També assenyala la “necessitat” de garantir una política d'asil “d'alta qualitat” amb els estàndards “més alts” de protecció internacional.