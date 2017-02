Jorge Sola: "Fenòmens com Trump o Le Pen ens han d'esperonar perquè reaccionem"

D'entrada cal aclarir que la política ha estat democràtica des de fa molt poc. El més habitual era que la política no fos democràtica, sinó oligàrquica o aristocràtica. Ara ens trobem que la democràcia que ha conegut el món occidental al segle XX, que sempre ha estat molt criticada per les seves limitacions, ha retrocedit. Per a mi, la millor definició de democràcia l'ofereix Aristòtil quan diu que l'oligarquia és el govern dels pocs rics, i la democràcia és el govern dels molts pobres. Molts dels processos que estem vivint actualment poden llegir-se en termes de desdemocratizació, en termes de pèrdua de poder del poble en favor de les elits. Per a mi aquesta és la clau per analitzar molts dels processos que estem vivint actualment.

Perquè electoralment podria ser molt costós, com per exemple per a Podemos, que està exposada a molts atacs. Seria el que li faltaria perquè es confirmés que és una força populista, que s'oposa a l'euro i que, per tant, és euroescèptica. El problema és que, quan es deixa aquest tema sense atendre, també s'està obrint la porta a què ho reivindiquin altres forces polítiques. És el que està passant a Europa amb la nova dreta antisistema.

Solucions no en tinc, però el dilema és si volem perseverar en el camí que hem adoptat d'apostar per la globalització, costi el que costi, esperant que en un demà indefinit creem formes de governança democràtica global, o si pel contrari, a la vista dels resultats que tenim davant, creiem que és més prudent fer marxa enrere en certs aspectes, tornar certs poders als estats nació, i crear formes d'integració supranacional que estiguin en consonància amb les realitats socials i econòmiques que tenim davant. El cas de l'euro és el més paradigmàtic. L'euro és un projecte polític fracassat, però una bona part de les elits no ofereix una alternativa, o no vol rectificar respecte d'aquest model. I a més, quan es planteja en un espai públic, és estigmatitzat com a nacionalista, reaccionari o nostàlgic. Gran part dels debats que estan havent-hi a Europa sobre aquest tema a Espanya han passat de puntetes. I de fet, ni tan sols les forces polítiques noves ho han abordat.

Jo crec que entorn la globalització hi ha una narrativa dominant que ha tendit a veure-la de forma benintencionada o acrítica, i que ha perdut de vista els costos que comportava. I ha incorregut en un pensament desideratiu que consistia en el fet que era possible alguna cosa semblant a una governança global. El problema és que aquella possibilitat era més aviat quimèrica, no existia alguna cosa així com una governança democràtica global. I fins que no existís una cosa així, s'havia de veure la forma de conciliar els interessos de cada estat nació. La gran pregunta és si la globalització, tal com s'ha dut a terme, era la millor forma de conciliar aquests interessos. Ja hi va haver una mobilització prèvia, a finals del segle XIX, que va acabar molt malament, basada sobretot en el patró or. Després de la Segona Guerra Mundial es va crear un model de globalització més moderat, que donava més poder a l'estat nació entorn dels Acords de Bretton Woods, i que va funcionar relativament bé. Quan això desapareix i es torna a impulsar la globalització com un procés econòmic i polític, s'obre la porta a què sorgeixin problemes com els que estan succeint ara, que no sé ben bé quina solució tenen.

Potser ens hauríem de preguntar què entén la gent per política. Segons el CIS gairebé la meitat de la gent respon que estigui qui estigui en política només busca el seu interès personal, que la política és molt complicada per entendre-la, o que és millor no ficar-se en política. Quina idea de política s'amaga darrere d'aquestes respostes? La política entesa com a lluita pel poder. Davant d'això caldria defendre que la política és també la forma amb la que resolem els assumptes comuns, per mitjà de la deliberació col·lectiva. El problema també és que molts teòrics polítics només es queden amb una cara de la política, i ignoren l'altra cara, que és la lluita pel poder, i que és legítima. Qualsevol que vulgui fer escoltar la seva veu en l'esfera pública ha de lluitar per influir en el poder.

Ja que menciona el tema dels populismes. Hi ha qui posa en el mateix sac dels populismes el nacionalisme català. Hi està d'acord?

El populisme és una lògica discursiva, una forma retòrica. I en aquest sentit, el poden utilitzar actors polítics molt diferents. Partits de dretes, d'esquerres, partits nacionalistes centralistes, partits nacionalistes perifèrics... L'essència d'aquesta lògica discursiva és que jo parlo en nom del poble sobirà i en contra d'una elit que no respon als meus interessos com a poble. Jo crec que aquesta lògica discursiva es pot rastrejar en molts dels discursos del nacionalisme català actual. És a dir, parlar en nom del poble català en contra d'una elit establerta a Madrid que no respon a les meves demandes. Amb el que no estic d'acord és que això signifiqui demonitzar el nacionalisme d'acord amb aquesta lògica discursiva. Hi haurà raons per criticar al nacionalisme i per defendre'l, però entenc que l'ús d'aquesta lògica no és una d'elles. Aquesta lògica és omnipresent en tot l'arc polític.

Quan parla de l'empobriment del debat públic, a què es refereix?

Jo crec que el canvi fonamental és Internet. Potser és una mica exagerat però després de la invenció de l'escriptura i de la impremta, Internet és com un nou pas evolutiu. El problema és que és un pas amb efectes molt ambivalents. Per un costat trenca monopolis en l'accés a la informació o en la determinació de les agendes polítiques, dóna accés a noves veus a l'esfera pública, i permet noves formes d'interacció i conversació; però per altra banda afavoreix certes dinàmiques a què una persona només vegi allò que confirma les seves idees prèvies, de manera que sigui més complicat posar-se en el lloc de l'altre. Això no porta a una esfera pública compartida sinó a petits arxipèlags separats uns d'uns altres. Aquest és un perill real, i jo crec que qualsevol anàlisi de quin és l'estat de l'esfera pública ha de registrar-ho. Però aquí tampoc tinc solucions.

Jordi Borràs

Internet banalitza el debat?

En certa manera la irrupció de les xarxes socials i d'Internet afavoreix a la banalització dels debats polítics, que es van encongint fins a convertir-se en eslògans en comptes d'arguments. En realitat això no només ho fa Internet, la televisió també hi contribueix. També és cert que, per altra banda, han irromput nous temes en l'esfera pública que fins aleshores estaven fora de l'agenda, sobretot qüestions redistributives, que abans formaven part de l'àmbit tècnic i no es discutia sobre això. La irrupció de noves forces i de moviments socials, com el 15-M, va recuperar aquest debat. Què fer amb el deute, què fer amb el sistema fiscal, què fer amb el món del treball. El problema és que aquests debats xoquen contra els formats establerts de discussió pública. És molt complicat explicar en una tertúlia de televisió com funciona la renda bàsica.

La ciutadania està exclosa de l'esfera política?

A mi em sembla que hi ha un abandonament de la ciutadania, o de gran part de la ciutadania, de l'esfera política, i que a més aquest abandonament té un biaix de classe molt clar. És a dir, la gent més desafavorida, amb menor capital cultural i simbòlic, participa molt menys en política que els que, encara que no tinguin diners, tenen més capital cultural i simbòlic. El problema els que els mecanismes d'exclusió són bastant opacs, no són clars, no hi ha cap llei que t'impedeixi participar. Hi ha tendències i dinàmiques socials que t'expulsen de la política o que no et conviden a entrar en la política. Un altre problema és que, donat que aquestes dinàmiques són una mica fosques o no les coneixem bé, tampoc podem veure quines són les solucions a aquestes. Però algunes es poden intuir. Estic pensant per exemple en el cicle de mobilitzacions que ha sacsejat la política no només a Espanya sinó a gran part del món, al Mediterrani o Amèrica del Nord, en què s'ha denunciat el seu "classemitjanisme", i que deixava de costat les temàtiques i els interessos de les classes més populars. Jo crec que això hauria de fer-nos pensar de quina manera es pot incloure a les classes populars a la política novament.

Com?

Evidentment no hi ha cap solució màgica. El primer que cal és plantejar-se que el problema existeix i el segon és començar a buscar solucions. Per exemple, hi ha un mecanisme que comença a popularitzar-se novament que és el sorteig. El sorteig era un mecanisme polític d'elecció de càrrecs clau en la democràcia atenesa i després va desaparèixer de la història. Amb petites excepcions, però en les democràcies representatives no és un mecanisme habitual. Aquest mecanisme permet que la gent que no té recursos en termes de capital simbòlic o social, tingui més fàcil accedir a certes posicions polítiques, que no cal que siguin decisives. Però és un mecanisme controvertit, que de seguida desperta l'oposició escandalitzada de molta gent. Però si es pensa bé, pot ser millor que altres mecanismes que sistemàticament exclouen de la política a una gran part de la població.

A l'estat espanyol es parla molt de "nova política". Existeix realment aquesta "nova política" o són només polítics nous fent la mateixa política de sempre?

Jo crec que l'eslògan de nova política és un eslògan exitós. Però crec que si l'essència de la política no ha canviat en els molts segles que han passat des d'Aristòtil o Maquiavel, no anava a canviar massa en cinc anys. Entenc que no és una idea descriptiva per analitzar la realitat, sinó que és una forma de presentació exitosa en termes discursius. Això vol dir que la nova política, o els casos de nova política a Espanya siguin iguals que la vella política? Probablement. Probablement són més democràtics, o més decents. Però no crec que el terme "nova política" reculli aquestes diferències.

Jordi Borràs

Després de repassar totes aquestes deficiències democràtiques. Creu que som a temps de reconduir la situació?

Jo diria que estem en una cruïlla i que fenòmens com Trump als Estats Units o com Le Pen a França ens han d'esperonar perquè reaccionem. Diguem-ne que ells són una reacció a l'estat de les coses i els que defensem una política democràtica hem d'estar a l'altura per a oferir una altra alternativa. Evidentment aquesta alternativa és possible però no garanteix res. Crec que precisament el que hem de fer és reaccionar davant d'aquests perills.

De quina manera es poden contrarestar aquests fenòmens que cita?

Per exemple en el cas de França, primer de tot no menyspreant a Le Pen o al Front Nacional, que és la temptació instantània que té qualsevol persona. El que hauríem de plantejar-nos és perquè tenen èxit. No crec que sigui perquè els francesos són uns ignorants. Caldria buscar les causes en determinats processos socials i polítics, que han portat al divorci d'una part de les classes populars amb els partits polítics dominants. I amb les elits que els dirigeixen. Una part de l'esquerra no ha tingut voluntat per llegir aquests canvis i per oferir una alternativa, i una altra part potser no ha tingut capacitat per fer-ho. Però Le Pen és un cas clar de com prendre's seriosament els dilemes que planteja la globalització i oferir una alternativa que pugui agradar-nos més o menys. Crec que l'alternativa que es pot plantejar no és mirar cap a un altre costat sinó oferir una alternativa diferent de la de la dreta antisistema i antiestablishment que pot representar, en aquest cas, Le Pen.

És a dir, amb més democràcia.

Jo crec que la política democràtica és l'única sortida sensata a les crisis en què estem immersos, però també cal defensar que aquesta sortida no està exempta de dilemes i de conflictes.