Jaume Giró (Fundació La Caixa) alerta que la classe mitjana està en risc

El director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró , s'ha referit aquest divendres al risc que la quarta revolució industrial generi un buit a la classe mitjana , amb la intel·ligència artificial i l'automatització de nous llocs de treball: "Els efectes que això pot tenir sobre la cohesió social i sobre la democràcia real són imprevisibles", però és possible que sigui transitori i la robòtica generi oportunitats inesperades i riquesa addicional.

Sota el títol 'Que visqueu temps interessants... Amenaces i incerteses d'una època molt estranya', en aquesta conferència, Giró ha identificat els reptes per a les societats en un futur pròxim, acompanyat pel president de la Fundació Pere Tarrés, Antoni Millet ; el director general, Josep Oriol Pujol , i el periodista Tomàs Delclós.

Giró ha definit l'automatització del treball com "el desafiament més important que haurà d'encarar el món en l'àmbit econòmic i laboral", que implicarà que desapareguin treballs, sobretot els rutinaris, per la qual cosa ha cridat a innovar en l'ensenyament, encara que en ser preguntat pels presents, ha admès que probablement el ritme de creació no s'equipararà al de pèrdua de llocs.

Obligació moral

El director general de la Fundació ha evitat posicionar-se davant la possibilitat que es faci una renda bàsica. Però sí que creu que en un futur les ajudes públiques "hauran d'anar a més", perquè hi ha persones que no podran accedir al mercat laboral i la societat té l'obligació moral i política d'acompanyar-les.

"La debilitació de la democràcia i les llibertats individuals, al costat de l'emergència de moviments xenòfobs i excloents, suposen una amenaça avui que no podem menysprear", ha avisat, i ha dit que són desafiaments de dimensió universal, reptes globals que s'han de gestionar de manera global, amb més diàleg, més solidaritat i més democràcia.

Ha assegurat que la sort d'un país no depèn tant de recursos primaris i energètics, ni de la seva situació geogràfica, sinó "de la fortalesa de les seves institucions", i que aquestes assegurin el pluralisme, estimulin la creativitat i la igualtat d'oportunitats, i garanteixin la justícia, la democràcia i la falta de corrupció.