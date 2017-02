Pablo Iglesias prepara el seu executiu a l'ombra

| Europa Press

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, vol posar pau al seu partit, i alhora, preparar un futur assalt a la Moncloa. Per això ha començat a dissenyar l'anomenat 'Govern a l'ombra' que va plantejar crear en el seu document d'estratègia política que va guanyar en l'Assemblea de Vistalegre II d'aquest cap de setmana. Una fórmula de llarga tradició a Anglaterra, coneguda com a 'shadow cabinet', la funció de la qual és anar construint "perfils polítics i tècnics", amb la mirada posada a adquirir després responsabilitats de govern després d'una hipotètica victòria electoral.

Per a aquest gabinet de savis, Iglesias vol comptar amb els que van ser els seus principals fitxatges estrella tant en la llista de les passades eleccions espanyoles com en la seva candidatura per Vistalegre II, com són l'economista Vicenç Navarro, l'ex-cap de l'Estat Major de la Defensa i candidat al Congrés que es va quedar sense escó, el general retirat Julio Rodríguez; o l'històric membre de IU Manolo Monereo.

A més, el líder considera que aquest 'consell de savis' també ha de comptar amb la participació dels seus companys de la Complutense, que han estat confundadors i ideòlegs de Podemos, malgrat que ja no formin part del seu equip, com l'encara secretari polític, Íñigo Errejón, o fins i tot de la direcció, com l'exsecretaria d'Anàlisi Política i Social Carolina Bescansa o l'exsecretari de Programa i Procés Constituent Juan Carlos Monedero.