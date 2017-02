Suïssa es mostra disposada a parlar de “democràcia directa” amb Espanya

El govern suís ha afirmat que, en el marc dels contactes regulars que manté amb el govern espanyol, sempre s’ha mostrat disposat a parlar de “democràcia directa” amb l’Estat i de la seva experiència en la creació del cantó del Jura dels anys 70, que es va fer mitjançant referèndums. No obstant, en la segona part de la resposta, Suïssa es declara “plenament” respectuosa amb la sobirania de l’Estat i evita posicionar-se sobre el procés català. Aquesta és la segona vegada que Suïssa respon a interpel·lacions de diputats sobre Catalunya, la primera va ser el 4 de novembre de 2015 quan aleshores el govern federal helvètic va invertir els termes i va situar en primer pla el respecte a la sobirania espanyola i el caràcter “intern” de la problemàtica catalana abans de fer referència a “l'estructura de l'Estat federal, la política financera o la democràcia directa amb els estats que ho desitgin".

El delegat del Govern a França i a Suïssa, Martí Anglada, considera que aquesta resposta de Suïssa és una “evolució”, tot i que “lenta", però Anglada l’ha volgut subratllar perquè ara el govern federal helvètic destaca, segons ha dit, “l’ànim de voler parlar amb el govern espanyol sobre democràcia directa”.





En declaracions a l'ACN, Anglada ha apuntat que aquests tipus de respostes formen part de la diplomàcia i que tots els països “han de ser respectuosos amb els altres i no ficar-se a casa dels altres”. “Però deu ni do la manera de ficar-s’hi que han tingut aquesta vegada perquè encara que diguin que no es posicionen, estan disposats a parlar de l’estructura de l’Estat federal, de la democràcia directa o fins i tot de l’experiència en la creació del cantó del Jura”, ha afirmat el delegat del Govern .