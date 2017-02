Madrid vol "recuperar la confiança" abans de reunir-se amb Puigdemont

| Jordi Borràs

El govern espanyol ha apostat per “parlar més” abans de la reunió entre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el del Govern, Carles Puigdemont, per tal de recuperar la “confiança”. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu de l’executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha apuntat que el propi Rajoy ja va advertir que les converses “no s’han de fer a plena llum del dia” i que cal més diàleg abans de la trobada, una trobada que ha assegurat que els sembla “bona idea” i que els agradarà “portar a terme”.

D’altra banda, ha reclamat a les institucions catalanes que deixin de ser “ostatges dels interessos independentistes”. “La recuperació de la confiança requereix parlar més abans de produir-se el diàleg”, ha resumit en ser preguntat sobre la data de la reunió que ha de tenir lloc entre Rajoy i Puigdemont. De Vigo ha reiterat l’oferta de diàleg al Govern per tal de tractar els 45 punts d’incompliments que els va fer arribar l’executiu català, tot i apuntar que semblen “oblidats”. Així, ha lamentat un cop més que Puigdemont va tenir una “ocasió esplèndida” en la Conferència de Presidents que es va celebrar el 17 de gener i ha recordat que no es va poder portar a terme per “l’absència” del president català.

En aquest sentit, ha dit al govern català que és millor anar a Madrid a tractar les qüestions que també afecten a Catalunya "que no anar a Brussel·les", al temps que ha defensat que el posicionament de diverses institucions europees sobre la celebració d'un referèndum d'autodeterminació ha estat "clar" en reiterades ocasions. De Vigo ha assegurat que l'oferta de diàleg del govern espanyol és "permanent" ja que tenen la "convicció" que és el camí per trobar una solució.