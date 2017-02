Air China oferirà tres vols setmanals a Xangai des de Barcelona

| Air China

Air China ha confirmat aquest divendres que inaugurarà el pròxim 5 de maig la seva segona ruta a la Xina des de l’aeroport de Barcelona-El Prat. Ho farà amb un vol directe a Xangai que s’enlairarà tres cops per setmana a bord d'un Airbus 330, amb 16 places 'business' i 239 en classe turista. Les tres freqüències setmanals operaran –tant d’anada com de tornada– els dimarts, divendres i diumenges. Des de l’aeroport de Barcelona, els vols sortiran els divendres i els diumenges a les 12.30 hores per arribar a Xangai-Pudong a les 6.40h del dia següent. Els dimarts el vol sortirà de Barcelona a les 11.45h i arribarà a Xangai a les 5.55h del dia següent. De tornada, l’avió sortirà a les 0.30h des de Xangai-Pudong i aterrarà a Barcelona a les 8.00 del matí. El vol operarà durant tot l’any.