Qui va ser primer ministre britànic entre el 1997 i el 2007, ha considerat la situació actual al Regne Unit de "surrealista" i ha recordat que "fa només nou mesos" qui és ara primera ministra britànica, Theresa May, "alertava dels riscos del 'Brexit'" . "Ens deien que sortir de la UE seria dolent pel país, per la nostra economia, per la nostra seguretat i pel nostre rol al món", ha recordat. "Ens deien que sortir del mercat únic i de la unió duanera seria una catàstrofe i ara resulta que serà magnífic", ha ironitzat. "Aquest govern està obsessionat amb el 'Brexit', però és que hi ha d'estar", ha reblat.

Un discurs basat en la immigració i el patriotisme

Blair ha assegurat que "el repte" de la campanya que ha iniciat aquest dimecres "és explicar incansablement el cost real" del 'Brexit' i demostrar que va ser una decisió "basada en un coneixement imperfecte". En aquest sentit, Blair ha lamentat "la utilització de la immigració" per part d'alguns polítics, com l'exlíder del partit euròfob UKIP, Nigel Farage, i ha comparat les seves proclames amb el populisme de Donald Trump. "El 'Brexit' no afecta la immigració que més preocupa la gent", ha explicat Blair, referint-se als immigrants extracomunitaris. "No sé si ens en sortirem, però si no ho intentem les generacions futures ens jutjaran amb rancor", ha assegurat Blair en una conferència pronunciada al fòrum europeista 'Open Britain'.

Blair també ha lamentat "el discurs patriòtic d'alguns polítics" per justificar el 'Brexit'. Segons l'expremier britànic, "apostar perquè el Regne Unit segueixi dins la UE" no és antipatriòtic, sinó que "és d'interès nacional seguir formant part de la UE", a qui no només ha considerat "la unió política més gran" sinó també "un extens mercat comercial" que els britànics tenen "a tocar".

Un moviment per "reformar Europa

"L'objectiu de Blair i la seva campanya per "canviar l'opinió pública respecte del 'Brexit" és "basar l'argumentari en el futur i no en el passat" i "pensant en el llarg termini i no en promeses electorals". "Cal defensar el rol del Regne Unit en una UE reformada", ha dit Blair, per evitar "perdre influència al món". "Pagarem els costos del passat i no ens beneficiarem dels reptes futurs", ha pronosticat Blair."La decisió dels ciutadans de votar pel 'Brexit' no és un mandat per tirar endavant un 'Brexit' a qualsevol preu", ha alertat Blair i ha alertat de la importància "de debatre sobre quin model de relació" volen els ciutadans britànics amb la UE.

"Cal reforçar les aliances europees i ser conscients de quins valors compartim en un món globalitzat", ha explicat Balir i ha fet una crida a "tots els partits" a unir-se al seu projecte. "Els partidaris del 'Brexit' ens diran que la voluntat de la gent no es pot alterar; però sí que es pot", ha assegurat l'exprimer ministre britànic, subratllant que "no és veritat que el 'Brexit' sigui irreversible". "Diran que dividim el país i no ho fem, són ells qui l'han dividit, per generacions i de nord a sud", ha reblat.

Defensa "la unitat nacional"

Segons Blair, el 'Brexit' no només "afectarà l'economia i la indústria" afegint "barreres i costos", sinó que ja ha demostrat tenir efectes pel que fa a la "unitat nacional". En aquest sentit, ha alertat de la "possibilitat de ruptura al Regne Unit" que es va evitar "per un estret marge al referèndum independentista" del 2014 però que ara "torna a estar sobre la taula i en un context molt més creïble per aquells que volen la independència d'Escòcia". Blair, també ha parlat de les possibles implicacions que el 'Brexit' pot tenir pel que fa a "l'acord fronterer amb Irlanda del Nord".