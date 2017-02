L'advocat d'Urdangarin no veuria justificat que ja ingressés a la presó

| ACN

L'advocat d'Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha dit aquest divendres que no veu raó perquè el seu defensat ingressés a la presó immediatament: "No hi hauria per què, perquè tots els delictes tenen penes inferiors a tres anys" malgrat que sumeixen més de sis. Ho ha declarat la porta del seu despatx a Barcelona després de saber-se que Urdangarin ha estat condemnat a sis anys i tres mesos de presó, a set anys i un mes d'inhabilitació especial, i a una multa de 512.553,68 euros.