La Fundació Carulla atorga des de l’any 1983 els Premis d’Actuació Cívica amb l’objectiu de distingir i reconèixer trajectòries vitals al servei del país. Es tracta de sis guardons, dotats amb 5.000 euros cadascun, que també persegueixen sensibilitzar socialment a través de la tasca duta a terme per persones poc conegudes, sovint anònimes però exemplars, en diversos àmbits de la vida. Per exemple, en els camps de l'ensenyament, els mitjans de comunicació, les ciències, l'art, la cultura popular, la música, el teatre, l'economia, el dret, l'acció social i cívica, etc.

Guardonats 2017

El jurat dels Premis, format per Antoni Bassas, Damià Pons, Vicent Partal, Mariona Carulla i Joaquim Coello, ha concedit els guardons d’enguany a les següents persones:

Mohamed El Amrani, emprenedor i innovador social a l’Empordà.

Filo Farré, referent pedagògica al Camp de Tarragona.

Ramon Faura, impulsor de la música en català a la Catalunya Nord.

Felip Munar, recuperador de la glosa mallorquina.

Laia Serrano, impulsora de la Fundació BarcelonaActua.

Martí Teixidó, promotor del plurilingüisme.

Lliurament

Els premis es lliuraran el proper 2 de març, a les 19h, a l’Ateneu Barcelonès (carrer de la Canuda, 6, de Barcelona)

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, presidirà l’acte, i l’acompanyaran el president de la Fundació Carulla, Joaquim Coello, i la directora general de la Fundació, Marta Esteve.

La periodista Ariadna Oltra conduirà el lliurament dels premis.