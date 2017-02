| Europa Press

Aquest divendres, onze anys després, s'ha conegut la històrica sentència del 'cas Nóos'. L'Audència de Palma ha condemnat a Iñaki Urdangarin a sis anys i tres mesos de presó per prevaricació, malversació, frau, tràfic d'influències i dos delictes contra la hisenda pública. A més, Urdangarin haurà de pagar una multa de 512.000 euros. Pel que fa al seu soci, Diego Torres, està condemnat a 8 anys i sis mesos.

El fiscal Pedro Horrach havia demanat 19 anys i mig de presó per l'exjugador del Barça per no penedir-se durant el judici. Per aquest motiu, Horrach també mantenia la petició de 16 anys i mig de presó per a Torres.

Per altra banda, la Infanta Cristina ha quedat absolta i haurà de pagar un multa de 265.088 euros. La Infanta ja havia pagat una fiança de 449.000 €, per tant li hauran de retornar diners. La sentència ha estat adoptada per unanimitat de les tres magistrades del tribunal –Samantha Romero, presidenta i ponent; Rocío Martín i Eleonora Moyá, segons el Poder Judicial. Jaume Matas també ha estat condemnat a 3 anys i 8 mesos de presó.

L'acusació popular exercida per Manos Limpias havia demanat per a l'Infanta Cristina vuit anys de presó i una multa de dos milions d'euros. El tribunal va decidir no aplicar-li la doctrina Botín i la va asseure al banc dels acusats. La Infanta estava acusada dos delictes fiscals en grau de cooperadora com a copropietària de l'empresa amb la qual Urdangarin va defraudar 337.000 euros a la Hisenda Pública durant el 2007 i 2008.