L’Estat demana a Catalunya xifres milionàries per terrenys militars abandonats

L’antiga base militar nord-americana Loran de L’Estartit, en actiu entre el 1961 i el 1994, és una parcel·la de poc més de 35 hectàrees. Està situada al nord del municipi i té la qualificació urbanística de finca rústica. Fa més de 20 anys que està abandonada sense cap tipus de manteniment ni vigilància . Es troba en ple Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter i fa anys que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en reclama la titularitat. No hi ha hagut acord perquè el consistori es nega a pagar les xifres milionàries que demana el ministeri de Defensa.

L’alcalde Josep Maria Rufí (ERC-Junts) lamenta en declaracions a El Món que no entenen per què “una vegada que aquests terrenys han deixat de tenir ús militar, no es reverteixen en el mateix municipi”. “No els volem perquè tinguin un valor econòmic i urbanístic, sinó perquè puguin formar part del Parc Natural del Montgrí” , explica. La base militar de Loran era una de les més importants i avançades d'intervenció i seguiment de comunicacions del Mediterrani, que va perdre tota utilitat el 1994.

El darrer cop que el govern espanyol va posar a la venda el terreny de l’antiga base i la bateria de punta de Milà, va ser per un preu de 517.730 i 278.000 euros , respectivament. Però, la convocatòria va quedar deserta. Per aquest motiu, la diputada del PDeCat al Congrés Míriam Nogueras ha demanat a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que la titularitat de les parcel·les passi a ser de l’Ajuntament i a la Generalitat sense cap cost.

Jordi Cordon (PDeCat), l’anterior alcalde que va patir una moció de censura, havia posat sobre la taula una oferta de 100.000 euros. Tot i així, en aquell moment, el ministeri no s'ho va voler ni plantejar. Cordon apostava per aprofitar algunes de les edificacions de la base o els terrenys de la punta Milà, com a espais per a la gestió i divulgació del parc.

Per contra, l’actual batlle té en ment uns altres plans. “Si ens ho cedissin a cost zero, ho enderrocaríem i ho naturalitzaríem. Ens faríem càrrec nosaltres de les obres. Nosaltres podríem invertir recursos allà. No trobaran comprador perquè no hi ha expectatives urbanístiques”, diu Rufí.

Per llei, el govern espanyol està obligat a fer-se càrrec del manteniment i la seguretat. "Des que es van abandonar les instal·lacions, l’Estat ha mirat cap a una altra banda. Ja no són ni instal·lacions, són ruïnes. S’ha saquejat tot el que tenia un aprofitament metàl·lic. Es troba en un marc desastrós dins un entorn immillorable”, assenyala l’alcalde.

| A.L

Actes vandàlics

Aquesta situació ha facilitat que molta gent hi accedeixi de forma il·legal per a fer partides clandestines de paintball, festes, grafits… Les instal·lacions es troben totalment destrossades, només queden parets plenes de pintades. La resta, tot són vidres trencats, cables per terra i llaunes, entre altres objectes. En moments puntuals també s’ha registrat la presència d’ocupes.