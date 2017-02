Funcionaris de presons continuen tancats a la Model per reivindicar més informació sobre el trasllat

Uns 70 funcionaris de presons continuen tancats aquest divendres al matí a la Model a l'espera de tenir més informació sobre el trasllat del centre penitenciari barceloní, segons el sindicat Acaip Catalunta. 37 d'aquests han passat la nit a la presó. Els treballadors reclamen reunir-se amb el director general de Serveis Penitenciaris, Armand Calderó, a la Model perquè els doni explicacions sobre el futur del centre.

El Departament de Justícia assegura que "té una voluntat de diàleg permanent" i que els ha ofert una reunió al carrer Aragó a les deu del matí, una proposta que el sindicat ha rebutjat. Justícia ha subratllat que "es mantindran tots els llocs de treball" i ha destacat que la resta de sindicats, que són majoritaris, no han secundat la protesta.

Francesc López, coordinador autonòmic del sindicat Acaip Catalunya, ha qualificat de "vergonyós" que hi hagi dotacions antidisturbis a la Model i ha criticat que el director general de Serveis Penitenciaris no es desplaci fins al centre. López ha detallat que els funcionaris estan tancats a la sala de comunicacions i ha subratllat que no han alterat l'activitat de la Model i que "els serveis i els torns de vigilància han entrat amb normalitat".