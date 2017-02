Montilla a Forcadell: "Ja saps què arribarà si ignores el TC"

"Algú creu que no hi haurà encausament per ignorar les sentències del TC?", s'ha preguntat l'expresident, que ha defensat que les sentències "s'han d'acatar encara que no agradin", tal com recorda que va fer ell el 2010 davant la sentència de l'Estatut. També ha dit que la presidenta d'un Parlament "no és lliure de no complir sentències", i que si no li agraden les lleis "ha de treballar per canviar-les, no ignorar-les".

Montilla també subratlla que els tribunals no són la millor manera d'abordar els problemes entre l'Estat i la Generalitat. En aquest sentit, l'expresident ha diferenciat el que està passant amb Forcadell i el judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, i ha recordat que ell es va oferir com a testimoni en la defensa quan es van admetre a tràmit les querelles per la consulta del 9N. "Aleshores no hi havia una manifesta, clara i reiterada voluntat de no obeïr els tribunals", ha asenyalat.