Pascal lamenta que l'Estat compari el procés amb el 'Brexit' "per desacreditar-lo"

La coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, ha lamentat que el govern espanyol compari el procés català amb el 'Brexit' "per desacreditar-lo" i ho emmarca en una "operació de desprestigi" cap al moviment independentista. Durant la conferència 'Countdown to Catalonia's Referendum' que ha pronunciat aquest dimecres a la London School of Economics, Pascal ha envejat "el context democràtic" en què es va produir el referèndum del 'Brexit' , més enllà del resultat. "Es va poder votar i precisament el que demanem nosaltres és això", ha subratllat Pascal, que ha afirmat que el referèndum d'independència "es pot fer" i que és possible "des de la legalitat catalana".

"La legalitat catalana ens ha de permetre perfectament fer aquest referèndum" ha assegurat Pascal però ha insistit que el PDeCat segueix "assegut a la taula". "Per nosaltres no quedarà la voluntat de poder-nos entendre amb l'Estat espanyol", ha subratllat però ha lamentat "la politització" del Tribunal Constitucional. En aquest sentit, ha afegit que "és desesperançador veure com l'Estat espanyol segueix pressionant perquè els diputats no puguin fer la seva feina, que és debatre i parlar" i ha traslladat "tot el suport a la mesa del Parlament".

Convidada per l'ANC England, Pascal ha lamentat "l'operació de desprestigi del govern espanyol" pel que fa al moviment independentista i ha assegurat que "no és un procés de Catalunya contra Espanya" sinó una oportunitat "per poder donar la veu al poble". Durant la xerrada, que s'ha fet en anglès, Pascal ha assegurat que el referèndum "es pot fer" i que és possible "des de la legalitat catalana". "La via democràtica hi és i ens fa especial il·lusió poder explicar-ho aquí, al bressol de la democràcia", ha assegurat.