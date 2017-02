Catalunya Ràdio creix en continguts amb set nous programes que amplien l'oferta digital

Catalunya Ràdio ha incrementat els seus continguts amb set programes nous que amplien la seva oferta digital. L'emprenedoria, la innovació, l'humor, les arts escèniques, les lletres de les cançons, la gastronomia vista des d'una peculiar perspectiva i la música en català seran alguns dels temes dels nous espais de +CatRàdio, el dial digital de Catalunya Ràdio. El periodista esportiu Carles Fité, l'humor de Benegre, la periodista Xantal Llavina o el cuiner Jordi Jacas s'afegeixen així als programes digitals ja existents de l'emissora presentats per noms com Toni Aira, Maria de la Pau Janer o Gaspar Hernàndez.

D'aquesta manera seran en total 14 els programes que es podran escoltar exclusivament al web. L'aposta de l'emissora s'ha presentat aquest dijous al programa de noves tendències 'Popap', i per mitjà de Facebook Live. El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha explicat que “són 14 programes que cada setmana la gent els podrà consumir tant a la web com en les aplicacions mòbils, com via subscripció al podcast, i que permeten que la ràdio pública faci una contribució en una doble direcció. Per una banda, generar un contingut que si no el fa Catalunya Ràdio, difícilment a nivell de país el pugui fer una altre emissora i, per l’altra, des del punt de vista de la innovació tecnològica, fent una aposta per uns continguts que aniran creixent en consum i que han d’anar fidelitzant una audiència una mica diferent de la tradicional.”