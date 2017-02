Albano-Dante Fachin respon Eduardo Inda: "Vostè fa fàstic"

En les següents piulades, Fachin ha dit: "Fa temps que al Parlament, als mitjans i a les xarxes, critico durament (durament) a Puigdemont i les seves polítiques. No m'he tallat en denunciar les seves retallades, la corrupció del seu partit i els seus enganys. Insisteixo: he estat dur i ho continuaré sent", però ha afegit: "Tot i així, passejo pels carrers, viatjo en transport públic, he estat al carrer enmig de manifestacions independentistes i ningú, mai, m'ha amenaçat, ni increpat a cap carrer, a cap tren ni a cap espai per la meva posició política".

Finalment, el secretari general de Podem Catalunya ha conclòs amb contundència: "Sap que em preocupa seriosament en relació al clima polític a Catalunya: que existeixi gent com vostè. Insisteixo: fàstic".