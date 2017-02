Jordi Vera: "Catalunya no té en compte la lluita dels catalans del nord"

La visita que mantindran el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta de la regió d'Occitània, Carole Delga , el pròxim diumenge 19 de febrer, a Narbona no ha agradat gent als catalans de la Catalunya Nord. Jordi Vera , coordinador de 'Oui ai Pays Catalans' i qui va ser president de CDC a la Catalunya Nord, ha assenyalat que aquesta visita atempta contra la lluita dels catalans del nord per preservar la seva identitat: "Es reuneix amb els que volen aniquilar la identitat catalana a la Catalunya Nord" , ha assegurat en declaracions a El Món.

"Per a nosaltres és una punyalada. Occitània va abandonar el nom de País Català i la nostra identitat ja no figura a la regió", ha assenyalat Vera. "No volem crear cap problema a Catalunya amb França, però estan venint al nostre territori, precisament en un moment en què estem mantenint un combat amb el poder occitano-francès per la identitat catalana. Ens sentim oblidats".

Jordi Vera ha definit el comportament de Catalunya com un "comportament espanyol": "Catalunya no té en compte la lluita dels catalans del nord ni la realitat de Catalunya Nord, en el nostre propi territori. Si la Catalunya independent s'ha de comportar amb nosaltres d'aquesta manera, és un estat que comença com els altres", ha afegit.

Així és com il·lustra el diari L'Indépendant el menyspreu de Carole Delga amb els catalans: