Llançà també planta cara a l'Exèrcit

L'Ajuntament de Llançà (Alt Empordà) ha reclamat al Ministeri de Defensa, la subdelegació del Ministeri de Defensa a Girona i a la base militar de Sant Climent Sescebes que "s'abstinguin de fer maniobres a peu i amb vehicles" pel seu terme. El ple del municipi va aprovar fa mesos una moció declarant-se "territori desmilitaritzat" . Aquest dijous hi ha hagut soldats fent maniobres pel terme i el Coronel Comandant de la província ha comunicat al consistori que se'n faran més tant demà com el 28 de febrer. Davant d'això, Llançà ha reiterat a l'Exèrcit la seva oposició municipal. L'alcalde de Llançà, Pere Vila , espera que atenguin la seva demanda i s'aturin els exercicis previstos. El municipi se suma així a les reivindicacions de Celrà (Gironès) i Girona, que han rebutjat aquestes pràctiques.

Vila diu que, en principi, les actuacions es fan en una zona de muntanya entre Llançà i Colera però que aquest dijous –i per sorpresa d'alguns veïns- s'han pogut veure diversos militars a peu de la carretera que uneix els dos municipis.

"Llançà es va declarar territori desmilitaritzat a través d'una moció que sembla que ara ha caigut en un sac trencat i això és preocupant", ha assegurat Vila. La comunicació els va arribar, explica, per part del Coronel Comandant de la província de Girona. A l'escrit els avisaven que tenien previst fer exercicis municipals al seu terme els dies 6, 16,17 i 28 de febrer.

Per l'alcalde aquesta situació no és de rebut i remarca que les mocions haurien de ser d'"obligat compliment". Per recordar-los la posició municipal, la Junta de Govern local ha acordat un nou escrit que s'ha enviat a la delegació del Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació del Ministeri de Defensa a Girona i als estaments militars de la base militar Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes. "Nosaltres ho hem enviat i esperem a veure si s'abstenen de fer-ho", insisteix.

Vila afegeix que "el més preocupant és que ells fan la comunicació, però tu no tens cap opció d'oposar-t'hi". Amb la mesura, Llançà se suma a les reivindicacions que han fet Celrà i Girona en contra de les maniobres que l'Exèrcit preveu fer dilluns vinent entre els dos termes municipals.