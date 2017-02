L’absència present de la Muriel Casals

| Jordi Borràs

El país perdia sobtadament la diputada de JxSí i expresidenta d’Òmnium Cultural el febrer de 2016, pocs dies després que assumís la responsabilitat de liderar la comissió del procés constituent. Dona d’esquerres, de conviccions extremadament fermes però de tracte afable i dolç, va ser capaç de teixir i enfortir un fil conductor que mantingués la unitat entre JxSí i la CUP. De fet, la mateixa Muriel reconeixia que la seva missió era sumar a dreta i a esquerra. “Nosaltres som el somni”, va dir durant el Concert per la Llibertat, i aquest somni passava per la suma. El paranimf de la Universitat de Barcelona, on la Muriel Casals va dedicar-se a la docència i on també va ser una de les estudiants més il·lustres d’economia, ha quedat ple a vessar en l’homenatge organitzat per JxSí un any després de la seva mort.

Conduit per Sílvia Bel i Lluís Llach, diputat i amic personal de Muriel Casals, ha comptat amb la presència del president Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i dels consellers del Govern, així com diverses autoritats i els familiars de la Muriel Casals. Però malgrat aquesta fila zero, l’acte d’homenatge ha estat com hauria volgut l’homenatjada. Dolç i carregat de sentit de l’humor. Però també amb càrrega política, perquè l’entrada dels polítics independentistes ha anat acompanyada d’una ovació llarguíssima.

En Lluís Llach no s’ha estat de presentar el conseller Raül Romeva, també amic de la Muriel, dient-li “guapo”, tot i que ella fos “guapíssima”. I el conseller no ha dubtat a agrair la lloança, i ha assegurat que “la Muriel ens va donar moltes lliçons d’estètica, no només física sinó també humana i personal. La Muriel no només era honesta, sinó que tothom li ho reconeixia, i a més, tenia una gran capacitat, voluntat i fins i tot diria obsessió, per sumar. Sumava i ho aconseguia, i exigia a la resta que sumés”. Romeva ha recordat la fotografia que té amb Muriel Casals a manifestació de l’11 de setembre de 2015 a la Meridiana, que “em dóna força cada dia per aconseguir l’objectiu”.