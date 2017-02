L'excap de la Policia es desvincula davant el jutge del pendrive sobre els Pujol

L'excap de la Policia Eugenio Pi s'ha remès a qui va ser el seu subordinat en l'Unitat d'Assumptes Interns, Marcelino Martín Blas, per desvincular-se del pendrive amb suposades proves aportat en la causa sobre el patrimoni de la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol , segons han informat a Europa Press fonts jurídiques.

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata li ha interrogat aquest dijous durant dues hores i divendres farà el mateix amb Martín Blas. Segons Eugenio Pi, va ser aquest qui li va fer entrega d'un pendrive amb proves sobre el cas Pujol que l'exDAO va tractar d'obrir, encara que no va poder en estar aquest dispositiu de memòria encriptat.

Pi ha dit que quan va saber que aquest pendrive tenia informació sobre un antic director del CNI i el germà d'Alfredo Pérez Rubalcaba, va ordenar que es fessin quatre còpies perquè es remetessin al centre d'intel·ligència, a la Policia Judicial, a la Fiscalia i a la brigada encarregada de la investigació.

Davant els atacs de Pi cap al seu llavors subordinat, l'advocat de l'Estat ha intervingut per preguntar-li si aquestes declaracions estan motivades per la seva enemistat amb Martín Blas i si, concretament, volia imputar-li algun delicte. Eugenio Pi, segons fonts presents a la declaració, ha negat aquest extrem reconeixent que, encara que va anar el seu home de confiança, ara "no es porten molt bé".