[VÍDEO] Arrenca un cartell independentista de Sallent i torna a la presó

Bretolada contra un cartell independentista a Sallent (Bages). Un noi ha arrencat el senyal de l'entrada del poble que indica que el poble és un 'Municipi per la independència' i, sense saber-ho, ha estat gravat en un vídeo que des de fa dies circula per la xarxa. Tal i com es pot veure en les imatges de la Televisió del Berguedà, el noi sacseja amb violència el cartell fins a tirar-lo a terra.

La viralitat del vídeo va provocar que s'obrissin diligències policials i s'identifiqués el noi de la bretolada. La policia local de Sallent ha portat Raul M. P. als jutjats de Manresa, acusat d'un presumpte delicte contra el patrimoni amb l'agreujant d'odi.

El mateix acusat havia estat relacionat en altres ocasions en diversos actes feixistes i en defensa de la unitat d'Espanya. Condemnat a 10 anys de presó per robatoris i tràfic de drogues, Raul M. P. complia ara el tercer grau, que acabaria d'aquí quatre anys, el 2021. El jutge li ha retirat el tercer grau i, aquest mateix dimecres, Raul M.P. ha tornat a ingressar a la presó.