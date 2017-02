Mil arguments contra la monarquia

| Arxiu

La seva relació amb la monarquia “és judicial i d’activisme polític”. L’any 2009, l’Audiència Nacional espanyola va arxivar una querella contra Santiago Espot, empresari i president de Catalunya Acció, pels mateixos fets pels que ara se l’investiga, promoure una xiulada a l’himne espanyol en un camp de futbol. El 2014 va impulsar una carta oberta a l'aleslhores alcalde de Barcelona, Xavier Trias, signada per 50 personalitats, entre les quals hi figurava l’històric dirigent del PNB Iñaki Anasagasti, per tal que el consistori retirés la medalla d’or de la ciutat a Cristina de Borbó pels fets que van originar el cas Nóos.

I des d’Euskadi, un home d’ordre, però sense pèls a la llengua. “I sol davant la indiferència dels meus companys diputats i senadors de tots els partits, i davant la reacció sobre la immundícia que veia al meu voltant, i davant un partit socialista que parlava d’ell mateix com Juancarlista”. És Iñaki Anasagasti, dirigent històric del PNB i militant antimonàrquic. Des d’Euskadi, des del Congrés dels Diputats i, finalment, des del Senat. De fet, en una sessió del Congrés va preguntar “per a què servia aquest senyor que vivia tan bé a La Zarzuela, caçava óssos i elefants, traïa la seva senyora, coquetejava amb militars colpistes, i tot això protegit per un pacte de silenci i uns mitjans que ho tapaven tot”.

S’ha conegut la sentència del 'cas Nóos' i la infanta Cristina ha estat absolta. És més, com que havia pagat una fiança de 449.000 euros i només ha estat condemnada a pagar-ne 265.000, li tornaran diners. Cap sorpresa, en la seva absolució?

Santiago Espot: Cap sorpresa. No es podien permetre que una infanta d’Espanya fos condemnada, perquè seria un cop a la monarquia borbònica. Hi havia tota una confabulació perquè aquesta noia sortís indemne. Ara parlen de separació de poders i asseguren que la justícia funciona! Em crida l’atenció que Miquel Roca digui que està levitant, perquè aquesta és una sensació de satisfacció enorme, i ho entenc, perquè ha aconseguit l’objectiu que el rei emèrit li va dictar.

Iñaki Anasagasti: Que li ho preguntin a Isabel Pantoja, que va anar a la presó per molt menys que la infanta! És evident que la justícia no és igual per a tothom, i sense el jutge Castro això s'hauria mort molt abans. En qualsevol cas, el principal responsable d'aquesta trama de corrupció és el rei Joan Carles, que va obrir portes i va finançar la seva filla. I ell no ha pagat ni pagarà mai per la seva implicació.

Què és per a vostès una institució monàrquica? I la monarquia espanyola, què representa?

Espot: Una institució monàrquica com l’anglesa o les dels països escandinaus està incrustada en la tradició política d’aquells pobles, i entenc que vulguin continuar com estan. Sobretot pensant que la casa de Windsor és la principal marca turística del Regne Unit i està valorada en més de 55.000 milions d’euros, fet que la converteix en una de les marques britàniques més cotitzades. És rendible per als propis ciutadans anglesos. En canvi, la monarquia espanyola no crec que vengui ni una estampeta amb la cara dels seus membres, i el seu veritable cost per a les arques públiques és una qüestió opaca.

Anasagasti: Un anacronisme, alguna cosa del passat pròpia de societats medievals. I la monarquia espanyola, un arranjament entre Suárez i González per iniciar una molt controlada transició política. Allò del ‘atado y bien atado’.

Molts mitjans de comunicació encara tapen tota mena d’escàndols i eviten el debat sobre la legitimitat d’aquesta institució. La societat espanyola accepta la monarquia per conviccions o per desinformació?

Espot: És impossible no fer-se una idea diferent al marge de la que vol projectar la premsa del règim dinàstic. Ara bé, també el PP és un partit molt esquitxat per la corrupció i és el partit més votat pels espanyols. Per tant, la resposta cal cercar-la en la mentalitat col·lectiva del poble espanyol, que suposo que es deu sentir a gust convivint amb aquesta forma d’actuar. El troba propi de la seva personalitat nacionali no s’escandalitza.

Anasagasti: Està desinformada, encara que els agrada l'espectacle de l’ostentació, l'estètica d'una família vistosa que somriu. La societat és filla de la desinformació i de la manipulació. La democràcia és un règim d'opinió pública, i si a aquesta no se li ofereix una informació veraç, se la pot modelar com a la plastilina.

| Jordi Borràs

Al Congrés dels Diputats, tots els partits tret d’IU i ERC han acceptat el règim monàrquic i mai no han presentat batalla. També estan desinformats?

Espot: Forma part del cinisme tradicional de les esquerres espanyoles. Recordem que va ser Santiago Carrillo qui va encunyar el famós “soy Juancarlista” per evitar reivindicar la república mentre s’acomodava en el nou règim borbònic. I aquest era el comunista més comunista que podia existir! Pel que fa a IU, practiquen un republicanisme carnavalesc que no va més enllà de posar-se una samarreta amb algun eslògan o treure una bandera republicana el dia que el cap de l’Estat assisteix a l’apertura d’una nova legislatura de les Corts. Cap d’aquest republicans “rojigualdos” ha tingut mai cap procés penal per fer efectiva la seva ideologia republicana incompatible amb la institució borbònica. La llàstima és que alguns republicans catalans que van al Congrés espanyol encara se’ls creguin.

Anasagasti: Ells diuen que no és el debat pertinent actual, que hi ha altres prioritats. A més, diuen que aquest rei és més circumspecte que el seu pare i que aquest debat s'hauria d'haver plantejat l’any 1978. Quan se'ls diu que ja es va plantejar i que últimament hem sabut que Suárez no va voler cap referèndum perquè es perdia, no hi ha hagut cap iniciativa perquè es trenqui d'una vegada el tabú.

Cap partit amb opcions reals de governar a Espanya aposta per una república. Serà un Estat eternament monàrquic?

Espot: A diferència del prolegòmens de la II República espanyola, on la causa republicana era defensada per un ampli espectre ideològic i on hi havia personatges d’un gran talla política i intel·lectual, ara aquesta causa està reduïda als ambients de l’esquerra més radical. Dubto molt que pugui tenir èxit. De totes formes, com que a la nissaga Borbó l’han feta fora en tres ocasions al llarg de la història, no es pot descartar que pugui haver una quarta sortida de la institució.

Anasagasti: Si només defensessin la monarquia el PP i l'ABC, la monarquia tindria data de caducitat, perquè les seves bases són molt febles i estan sobre sorra movedissa.