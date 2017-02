| ACN

El consumidor ha guanyat la guerra contra la banca. Després de la sentència del Tribunal Suprem que obliga les entitats a retornar íntegrament els imports -amb interessos de demora- cobrats de més per les clàusules terra, els clients afectats comencen a reclamar els seus diners. Aquí teniu una calculadora per saber quants diners us han de retornar.