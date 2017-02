Els eurodiputats d’ERC Josep Maria Terricabras i Jordi Solé han demanat aquest dijous a la Comissió Europea que actuï perquè el govern espanyol gasta els fons europeus pel corredor mediterrani en els trams de Madrid i provoca “retards” a les obres de la part costanera . En una pregunta parlamentària, Terricabras i Solé lamenten que “el tipus i nivell d’inversió” del tram Algeciras-Madrid, i en particular, de la connexió ferroviària d’alta velocitat entre Madrid i l’aeroport, “no s’ha replicat a la branca costanera”, que ha de connectar el sud d’Espanya amb València, Catalunya i, finalment, Europa.

Segons ha denunciat Terricabras, “el que passa amb el corredor mediterrani és un cas clamorós de l’esperit que guia les inversions de l’Estat espanyol des de fa segles”. “Per tal de primar Madrid, es menysté reiteradament la infraestructura més bàsica i necessària per desenvolupar econòmicament l’Estat, no només Catalunya”, ha lamentat.

En la mateixa línia, Jordi Solé ha dit que prioritzar els trams madrilenys del corredor és “un exemple més de com l’Estat espanyol negligeix el desenvolupament econòmic estratègic de Catalunya”. Solé ha avisat que el govern espanyol “utilitza fons europeus per reforçar l’estructura centralista de l’Estat en contra de tota lògica”.

El secretari d’obres públiques i vertebració del territori del govern valencià, Josep Vicent Boira, va denunciar que l’Estat utilitza fons del corredor mediterrani per fer obres ferroviàries a Madrid. El projecte de corredor mediterrani avalat per la UE, de fet, ja inclou dos trams: el que ressegueix passant per Andalusia, Múrcia, València i Catalunya, i un altre que connecta Algeciras amb Madrid.