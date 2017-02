La plana major del PP ha tret ferro a les informacions aparegudes els darrers dies sobre l'anomenada operació Catalunya. En la seva visita al Parlament, el portaveu del grup popular al Senat, José Manuel Barreiro, ho ha atribuït al "nerviosisme de determinats grups independentistes que tracten de posar cortines de fum per tapar les seves vergonyes". El líder del PPC, Xavier Garcia Albiol , ha descartat denunciar el diari 'Público' i els periodistes que han destapat gravacions perquè no tenen "cap tipus de transcendència" en la vida política i no cal "perdre-hi ni un minut" . "Alguns, quan no tenen arguments ni relat, s'agafen a una taula de salvació, són temes recurrents", ha assegurat.

En canvi, sí que ha instat el Govern a denunciar l'exjutge i exsenador d'ERC Santi Vidal per haver dit que l'executiu català ha obtingut il·legalment dades fiscals dels catalans. "Quan algú difama s'ha de presentar denúncia en contra seva. Si no la presenta és que alguna cosa tem Junqueras o que el que apuntava Vidal era cert", ha etzibat.

Per la seva part, Barreiro ha dit desconèixer si l'operació Catalunya ha existit o existeix. En qualsevol cas, ha deixat clar que el PP "no contribuirà a alimentar la situació" i ha demanat respecte a la justícia i acatament de la legalitat vigent.

Albiol: "Alguns desitgen que l'exèrcit entri per la Diagonal"

El president del grup parlamentari del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que hi ha qui "desitja que l'exèrcit entri per la Diagonal per apropiar-se de les institucions catalanes" però que això "no passarà perquè no és necessari". "Sento defraudar la CUP, Mas i companyia però l'Estat, com que és democràtic i respecta la Constitució i l'Estatut, no necessita l'ús de la força. Hi ha instruments per fer respectar la llei de manera legal i pacífica", ha reblat en roda de premsa a la cambra catalana. Albiol ha fet aquestes declaracions després que Artur Mas hagi acusat l'Estat d'intentar relacionar l'independentisme amb la violència per justificar una intervenció a Catalunya i que la diputada cupaire Anna Gabriel apuntés que acceptaria suspendre el referèndum per l'amenaça de l'Estat de l'"ús de la força contra la gent".