Sant Carles de la Ràpita retira la creu franquista de la Torreta

L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha fet retirar aquest dijous al matí la creu franquista de la Torreta per donar compliment a la Llei de Memòria Històrica. El consistori ha actuat un cop ha rebut la notificació de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres de l'Ebre certificant que aquest element no està afectat per la Declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional que protegeix la Torre de la Guardiola, a la qual es trobava adossada.