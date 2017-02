Àngel Simon (Agbar): "No es pot remunicipalitzar un servei que ja és municipal"

El president executiu d’Agbar, Àngel Simon, ha ofert aquest migdia una conferència als dinars Cambra, a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, on ha començat la seva ponència fent un recorregut per la història de la companyia, i reivindicant que “l’empresa ha sabut fer front i respondre a les proves que ens han anat posant la història” i ha assegurat que “la història de Barcelona ha anat juntament amb la història de la companyia”. En referència a la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de remunicipalitzar l’aigua, Simon ha constatat que “l’aigua és un servei municipal i no es pot remunicipalitzar allò que ja és un servei municipal”.

El president executiu d’Aigües de Barcelona ha fet, durant la seva intervenció, dues constatacions bàsiques. La primera, que “no és fàcil gestionar l’aigua”; i la segona, que “Agbar sempre està present en els moments complicats i delicats per la ciutat” . En aquest sentit, ha manifestat la voluntat “d’invertir per continuar oferint un servei excel·lent” i ha recordat que la seva companyia “ha donat resposta als moments més difícils de la història perquè sempre va invertir i posar els seus coneixements al servei de la ciutat”.

Per aquest motiu, el president executiu d’Agbar ha dit que probablement del que s’està parlant és de que es vol gestionar directament per part del consistori de la capital catalana. En referència a aquesta possibilitat, Simon ha demanat “mirar quin és el servei de més qualitat i excel·lència, i què necessita una ciutat turística com Barcelona, alhora que ha destacat que el model d’Agbar és “referència de les altres companyies d’aigües del món”. “S’ha d’observar què és el que més interessa a la ciutat” , ha dit Simon per concloure aquest assumpte.

10 “petits” èxits

Durant la seva intervenció, Simon ha enumerat el que ell considera els “10 petits èxits” de la companyia. En primer lloc, ha destacat el 99,96% de continuïtat en el servei i ha recordat que Agbar no ha interromput mai el subministrament, ni durant episodis de sequera extrema. En segon lloc, ha destacat que la seva companyia és l’única que té un panell de tastadors d’aigua professionals. Seguidament ha destacat que el percentatge de reclamacions és tan sols del 0,8%, el més baix de tot el món. En quart lloc, Simon s’ha referit als segells de qualitat, però no només de l’aigua, sinó també de l’ètica social, gestió ambiental, etc. A més, també ha mencionat “la implicació i el compromís de la nostra gent en la companyia” i ha constatat el nul índex de rotació.

En sisè lloc, el president executiu d’Agbar ha dit que la companyia treballa conjuntament amb els ciutadans per aconseguir un consum responsable. En setè lloc, ha recordat que “any rere any la companyia redueix el consum de l’energia i creix el percentatge de la reutilització de l’aigua”, amb l’objectiu d’arribar al residu zero i a l’autosuficiència energètica. Seguidament, Simon ha assegurat que Agbar treballa “per fer una ciutat millor”. En novè lloc, ha fet referència al fet que des del 2012, “hem ordenat les bonificacions per pagar el subministrament d’aigua a persones que no tenen els suficients ingressos per fer-ho”, i ha assenyalat que un total de 16.400 famílies s’han beneficiat d’aquest subsidi. Finalment, ha assegurat que tenen “la mirada posada en el futur, no només de l’empresa sinó també de l’àrea metropolitana de Barcelona perquè volem que continuï sent una ciutat referent a Europa i al món”.

Dos reptes “clau”

Simon ha reivindicat que Agbar, que enguany celebra el seu 150è aniversari, té bàsicament dos reptes de futur clau. El primer, la garantia de subministrament, amb la qualitat necessària, i en aquest sentit ha apostat per la reutilització de les aigües. I en segon lloc, Simon ha fet referència al sanejament, és a dir, a la depuració de les aigües residuals. Per aquests dos reptes, el president executiu d’Agbar ha demanat “implicació a les administracions” i ha assegurat que, per part de la companyia, “continuarem treballant per minimitzar l’impacte de la propera sequera”, així com “que ningú es quedi sense aigua perquè no l’ha pot pagar”. “La nostra voluntat és estar al costat de les administracions i dels ciutadans”, ha conclòs Simon.