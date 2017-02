L’estratègia de caça de les plantes carnívores, una qüestió de gens

| Stux (Pixabay)

"Les plantes carnívores són uns dels espècimens més fascinants de la natura". Així ho afirmava el naturalista anglès Charles Darwin al llibre Insectivorous plants (1875), en què lloava les seves propietats fisiològiques i ecològiques per sobreviure en hàbitats pobres en nitrogen i fòsfor, l’aliment principal de les plantes. Darwin havia detectat l’evolució d’aquestes plantes per poder digerir animals com insectes i altres artròpodes. Però el que no podia saber de cap manera Darwin –fa 140 anys l’estudi genòmic no era possible- és quins canvis genètics es van produir en aquestes plantes. Però un equip de científics internacional, entre els quals hi ha tres investigadors de la Universitat de Barcelona, ha culminat la tasca iniciada pel naturalista més universal, i ha identificat els canvis genètics que han permès l’adaptació a la dieta carnívora en algunes plantes.