ERC demana explicacions a Colau sobre l'adjucació a una agència de viatges del reallotjament de desnonats

| ACN

El president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha demanat explicacions al govern de l'alcaldessa, Ada Colau, sobre el contracte adjudicat a una agència de viatges per buscar allotjament a persones desnonades o en risc d'exclusió social.

Fonts del grup republicà han apuntat a El Món que no se saben els detalls de l'adjudicació, i que tot i que donen per fet que no s'ha fet res de manera il·legal, sí que demanen explicacions. Sobretot, per saber per què s'externalitza el servei.