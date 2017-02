Girona creu que les maniobres militars són "una greu irresponsabilitat"

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, creu que les maniobres militars que l'Exèrcit preveu fer dilluns vinent són una "greu irresponsabilitat". L'Ajuntament sospita que, tot i que Defensa no ho ha precisat, la marxa on hi prendran part fins a vuitanta soldats es farà per la zona de Sant Miquel i les Gavarres (a cavall entre els termes de Girona i Celrà).