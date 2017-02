La sentència del cas Nóos es farà pública aquest divendres i, per tant, es coneixerà el dictamen del tribunal sobre la infanta Cristin a, per qui Manos Limpias demana vuit anys de presó, i sobre el seu espòs, Iñaki Urdangarin , per qui la Fiscalia manté 19 años y medio de presó.

La magistrada encarregada de redactar la resolució, Samantha Romero, ja ha finalitzat aquesta tasca després de sol·licitar un període especial per assumir en exclusiva aquest treball, que va sol·licitar al novembre i que va ser prorrogat fins a març.

La Fiscalia manté els 19 anys i mig de presó per a l'exduc de Palma, Iñaki Urdangarin, per no mostrar penediment. D'altra banda, per a l'exsoci d'Urdangarin, Diego Torres, la Fiscalia demanava 16 anys i mig, per presumptament liderar una trama empresarial amb la qual es van apoderar de fins el 6,2 milions d'euros de forma il·legal.