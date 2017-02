| ACN

El diari ‘Público’ ha difós una part de l’enregistrament de la declaració del tercer dels fills de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola, a l’Audiència Nacional del novembre del 2015 en què assegura que el comissari Villarejo li va dir que l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, havia donat la "instrucció directa" de "cuinar la informació" sobre la família Pujol per anar contra ells “pel tema independentista”. "La informació s’ha cuinat per tenir una causa aquí i per poder-vos fotre, perquè nosaltres anem a per vosaltres pel tema independentista i això és una instrucció directa del ministre de l’Interior", va declarar Josep Pujol a l’Audiència Nacional, interrogat per la fiscal Belén Suárez.