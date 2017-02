Llach (JxSí) se sent més proper de Puigdemont que de Mas perquè el veu "més republicà"

El diputat de JxSí al Parlament Lluís Llach ha assegurat aquest dijous que se sent més proper del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que del seu antecessor, Artur Mas , perquè el veu "més republicà". "La joventut i la manera de ser de Puigdemont, un cert instint republicà que té totalment en el seu ADN, es nota", ha apuntat en una entrevista a Rac1, i ha assegurat que la seva manera d'actuar ha facilitat molt més el procés sobiranista, malgrat expressar el seu respecte per Mas, a qui li atribueix el mèrit d'haver fet una transformació del moviment. En preguntar-se-li també si se sent més còmplice d'ERC, CUP o el PDeCAT, ha precisat que se sentiria bé "entre ERC, CUP i el Colauisme", però admet que s'ha endut una sorpresa perquè se sent bé amb el PDeCAT a JxSí, i també s'ha decantat per l'anticapitalista David Fernández enfront d'Anna Gabriel.

Segons Llach, com a independent a JxSí patina i ajuda "amb vaselina i olis", encara que reconeix que ha hagut de votar a favor de qüestions de les quals discrepa, però que intenta ser el més honest possible i prioritzar l'objectiu independentista. "De contradiccions totes les que vulguin, però jo estic aquí per un objectiu molt precís", ha ressaltat. De l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Llach ha dit veure-li capacitat de lideratge i de maniobra, i considera que té el repte de "posar en ordre diversos grups que tenen gent molt diversa i diferents pesos econòmics". "A SíQueEsPot, no té res a veure Albano Dante Fachin, Joan Coscubiela i Lluís Rabell. Serà interessant veure aquest procés i desitjo sincerament que vagi bé", ha subratllat, després de destacar que, com a independentista, li agradaria fer camí amb ells perquè creu que tenen molts punts en comú. Per a Llach, l'intent de canviar l'Estat de Podem és molt positiu, i també ha demanat a la CUP que mantinguin la seva "intransigència" mentre permetin arribar a l'objectiu comú que els uneix, la independència de Catalunya.

Espanyols progressistes

També ha lamentat que a l'Estat espanyol hi hagi un sector de la població, que ha xifrat entre en un 30 i 40%, que no tingui un micro per expressar les seves posicions progressistes, i ha acusat l'Estat d'intentar provocar el "desacord" entre els independentistes. "Volen provocar tensió, i si hi hagués altercats seria meravellós per a ells. Però la nostra mentalitat no és aquesta", ha resolt Llach, que ha elogiat la figura de l'expresidenta d'Òmnium Cultural Muriel Casals.