Una testimoni desmenteix les acusacions de Magaldi

Núria Castells, una tuitaire que va ser testimoni dels fets que va denunciar aquest dimarts Ana Magaldi, ha desmentit les acusacions de la fiscal en cap de Barcelona, que entre d'altres va assegurar que la van insultar i que va ser increpada per un home que se li va acostar corrents, cosa que diu, "la va fer témer per la seva integritat". Núria Castells, en un fil de Twitter que reproduim a continuació, assegura que ningú la va insultar i que només cridaven "fora, fora, fora, la justícia espanyola", i que per altra banda, "era impossible que algú" s'acostés perquè, afegeix aquesta testimoni, "tots els assistents eren a la part peatonal del passeig Lluís Companys".

1. Em sento amb el deure d'aclarir algunes coses referents al rebombori creat per la fiscal Magaldi — Núria Castells (@nuriacastells) 15 de febrero de 2017

2. divendres passat a les 14h era davant del TSJC, a part de molta premsa hi havia una vintena de persones per donar suport als jutjats — Núria Castells (@nuriacastells) 15 de febrero de 2017

3. quan va sortir la fiscal els únics crits eren "fora, fora, fora, la justícia espanyola" — Núria Castells (@nuriacastells) 15 de febrero de 2017

4. ningú s'hi va apropar, era impossible que algú ho fes, tots els assistents eren a la part peatonal del passeig Lluís Companys — Núria Castells (@nuriacastells) 15 de febrero de 2017

5. hi havia tanques de l'ajuntament que no permetien l'accés al TSJC i el trànsit no estava tallat — Núria Castells (@nuriacastells) 15 de febrero de 2017

6. no sé quan fa d'ample el carrer (3 carrils per cotxes i 2 voreres amples) però es fa difícil apreciar una mirada (intimidatòria)... — Núria Castells (@nuriacastells) 15 de febrero de 2017

7... a com a mínim 10 metres de distància — Núria Castells (@nuriacastells) 15 de febrero de 2017

8. algú va saltar la tanca per donar suport al president Mas amb un cartell a les mans, els mossos que hi havia desplegats ho van impedir — Núria Castells (@nuriacastells) 15 de febrero de 2017

9. és a dir, hi havia mossos per tot l'espai vetllant que ningú creués la tanca — Núria Castells (@nuriacastells) 15 de febrero de 2017