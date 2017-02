El Govern de Rússia no retornarà la península de Crimea a Ucraïna per considerar que forma part del seu territori i que no pot renunciar a la seva sobirania, un missatge que arriba després que des de la Casa Blanca s'assenyalés que els Estats Units espera la devolució d'aquesta regió. "Nosaltres no retornem el nostre propi territori. Crimea és un territori que pertany a la Federació de Rússia", ha afirmat la portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors rus, María Zajárova, en una compareixença davant la premsa.

Aquest dimarts, la Casa Blanca va indicar que el president del país, Donald Trump, havia deixat clar que espera que Rússia renunciï al seu control de la península de Crimea. Rússia es va annexionar Crimea el 2014, una decisió que va portar els Estats Units i la Unió Europea Russia a imposar sancions contra el Kremlin i va portar les relacions al seu pitjor nivell des del final de la Guerra Freda.