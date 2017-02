C’s, PSC i PPC estudien forçar una comissió d’investigació al Parlament sobre el ‘cas Vidal’, segons han indicat fonts de les tres formacions després de la compareixença del vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, aquest dimecres al matí a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI). El PSC ja havia anunciat aquest dimarts que si es bloquejaven les compareixences que havia demanat de diversos consellers i del mateix Vidal, com ha passat aquest matí, impulsaria aquesta comissió. Des de C’s també havien amenaçat amb aquesta via, mentre que el PPC havia demanat en un primer moment un ple monogràfic però estaria estudiant ara aquesta proposta. Segons el reglament del Parlament, la comissió d’investigació s’ha de crear si es demanada per tres grups parlamentaris i tenint en compte que només hi ha una proposta vinculant l’any.