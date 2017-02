Per aquest motiu, ha dit, “qualsevol mesura encaminada a desincentivar la jubilació anticipada i permetre l’ampliació de la vida laboral per sobre dels 67 anys tindria efectes positius sobre la sostenibilitat financera del sistema”.

Com a mesures per fer-lo possible, Linde ha recordat que diversos països han posat en marxa “un enllaç automàtic entre l’esperança de vida i l’edat en que es permet la jubilació”.

A més, el governador del Banc d’Espanya ha assegurat que l’augment del nombre de jubilats i la manca de noves altes que financin el sistema pot portar a plantejar “estendre el paper de l’estalvi per a la jubilació de manera que permeti complementar els recursos del sistema públic” amb “l’acumulació d’actius financers per complementar les futures pensions públiques”.