Brussel·les dóna un ultimàtum a Barcelona perquè redueixi la contaminació

Brussel·les ha donat dos mesos a Barcelona i Madrid perquè redueixin els nivells de diòxid de nitrogen a l’aire i amenaça amb enviar l’Estat als tribunals si no es prenen mesures. La Comissió Europea ha fet aquest dimecres un últim avís a Espanya, Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit perquè tenen ciutats on s’incompleixen els límits màxims d’emissions de gasos contaminants, que són “una greu amenaça per a la salut”. Brussel·les vol que s’actuï amb “determinació per garantir la bona qualitat de l’aire i protegir la salut pública”. Cada any moren a la Unió Europea 400.000 persones per culpa de malalties derivades de la mala qualitat de l’aire, i milions més pateixen problemes respiratoris o cardiovasculars per culpa de la contaminació.

La normativa europea sobre la qualitat de l’aire, del 2008, estableix els nivells màxims de contaminació atmosfèrica que poden tenir les ciutats. En cas que se superin, els estats membres estan obligats a impulsar mesures per reduir-los tan aviat com sigui possible. L’advertència d’aquest dimecres de la Comissió Europea es refereix als nivells de diòxid de nitrogen, que a l’Estat superen dues zones de Barcelona i Madrid. A més, la CE també alerta dels nivells de contaminació a 28 zones d’Alemanya, incloses Berlín, Hamburg, Munic i Colònia; 19 de França, entre elles París, Lió i Marsella; 16 del Regne Unit, incloses Londres, Glasgow, Leeds i Birmingham; i 12 d’Itàlia, amb Roma, Milà i Torí entre les més afectades.

Entre les mesures que la CE recomana per reduir les emissions de gasos contaminants hi ha, principalment, la reducció del trànsit i dels combustibles que fan servir els cotxes, l’impuls dels vehicles elèctrics o la reducció de les emissions dels vehicles dièsel. En el seu comunicat, la CE diu que “tot i que correspon a les autoritats dels estats membres triar les mesures més adients per reduir les emissions” a nivell “local, regional i nacional cal fer molts més esforços per complir la normativa europea”. Si els estats membres no responen positivament a la normativa europea en els pròxims dos mesos, la CE pot dur-los davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.