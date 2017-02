La CUP acceptaria suspendre el referèndum si l'Estat fa "ús de la força"

| Jordi Borràs

La diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha compartit aquest dimecres un col·loqui amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. En aquest marc, l'anticapitalista ha volgut advertir al president que la CUP només acceptarà que el referèndum sobre la independència no se celebri si hi ha "l'amenaça de l'Estat de l'ús de la força indiscriminada contra la gent". En qualsevol altre escenari, la formació exigirà que es porti a terme. "No pot ser que no fem el referèndum per un advertiment penal", ha dit. Durant aquest col·loqui, Puigdemont ha garantit que la pregunta del referèndum serà "clara, amb resposta binària i sense donar peu a interpretacions". A més, el president ha negat que el Govern estigui buscant "avals i reconeixements internacionals" a una possible independència de Catalunya. "No ho fem perquè encara no hem fet el referèndum i no l'hem guanyat. Ja vindrà el moment que ho demanem", ha explicat.