El PP impugna la denominació exclusiva en valencià de la ciutat de València

| ACN El president de la gestora del PP a la ciutat de València, Luis Santamaría, ha anunciat aquest dimecres la impugnació del decret que estableix que el topònim de la ciutat de València sigui exclusivament en la seva forma en valencià, publicat aquest dimarts al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) després de l’aprovació al darrer ple del Consell. Segons ha explicat Santamaría a través d’una nota de premsa, el PP està "fart de les imposicions del tripartit” i “d’obligar-nos a combregar amb rodes de molí creant problemes on no n'hi ha. Ribó només sap imposar, prohibir, dividir, aïllar la ciutat i afavorir els seus”. En la seva opinió, el decret "obeeix a un sectarisme ideològic aliè al sentir de la gran majoria dels ciutadans. No és un debat social i no hi ha cap necessitat d'això”. Per aquest motiu ha anunciat que els populars impugnaran el decret davant la jurisdicció del contenciós administratiu corresponent “atenent a la seva il•legalitat i sectarisme”.











Santamaría ha advertit a més que els populars no es quedaran “de braços creuats” i ha apel•lat a la ciutadania i entitats socials, cíviques i culturals “perquè es mobilitzin en contra d'un decret provocador, insultant i innecessari. És hora de dir prou ja a les preses de pèl de Ribó i del Consell als valencians creant contínuament problemes on no n'hi ha en lloc de gestionar ". El president de la gestora del PP ha considerat que aquesta iniciativa “ha continuat fomentant la divisió entre el valencià i el castellà, i també entre els valencianoparlants, ja que fins i tot la forma València amb l'accent obert no és usada per la majoria de la població. Imposen una mesura d'aquesta importància sense cap consens”.